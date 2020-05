Slagget it wat om 1,5 meter ôfstân te hâlden op de fearboat?

Yn Holwert sochten de toeristen fan de fearboat harren eigen auto wer op. Neffens in frou op de fearboat foel it wol ta mei de drokte. "Het was eigenlijk best wel rustig, op het eiland zelf echt extreem rustig. Iedereen hield zich wel aan de 1,5 meter afstand." Dat waard mooglik makke troch de ynrjochting fan de fearboat.

Stuoltsjes

In oare reizger fertelt: "Ze hebben plastic schermen tussen de zitjes. Aan de ene kant van het zitje staat een groot kruis, daar mag je niet zitten. Aan de andere kant wel. Zo proberen ze voor ons te zorgen dat we genoeg afstand houden. Alleen bij het in en uit stappen merk je dat iedereen strak achter elkaar aan loopt. Dat is het enige minpuntje. Dan probeer ik zelf afstand te houden."

Op- en ôfstappe

In oarenien hat itselde ûnderfûn, by it op- en ôfstappen kinne minsken harren entûsjasme net bewarje. "Ik zag wel net toen we hier aankwamen dat mensen wel hutje-mutje in de rij stonden. Dat was bij ons niet zo, toen hield men meer afstand. Dus blijkbaar zit er wel verschil tussen."