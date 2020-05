LIVEBLOG: Stickeraksje soarget foar ferkearsgaos: "Cambuur komt eraan!"

Op it eilân is de sitewaasje hiel wat oars as yn de haadstêd Manilla. Dêr is in soad earmoed. Minsken wenje der hiel ticht op mekoar. In protte Filipijnen wolle dan ek graach nei de lytse eilântsjes ta, mar dy wurde hermetysk ôfsletten.

De kok hat fan de need in deugd makke. Hy hat syn eigen youtubekanaal opset, mei in 'karantênekookworkshop'. Dêryn makket er ûnder oare bitterballen.