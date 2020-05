LIVEBLOG: Oardel meter ôfstân hâlde by op- en ôfstappen fearboat falt ôf

It is stil by Meeuw Jonge Theatermakers, de teäterskoalle foar jongelju yn Ljouwert. Der soe yn de maitiidsfakânsje drok repeteard wurde foar in foarstelling yn it ramt fan de deadebetinking. Yn plak dêrfan is eltsenien thús oan de slach gien en is der in soarte fan digitale foarstelling opset.

Teäterskoalle foar jongelju komt mei in digitale foarstelling