LIVEBLOG: Kwart coronapasjinten wennet yn ferpleech- en fersoargingshuzen

Nettsjinsteande it coronafirus binne der dochs noch guon minsken dy't de Waadeilannen opsocht hawwe yn de maaiefakânsje. Slagget it dan wat om ôfstân te hâlden op de fearboat? Yn de boat sels giet it wol, mar it docht bliken dat it mei it op- en ôfstappen noch wolris mislearret.

Slagget it om 1,5 meter ôfstân te hâlden op de fearboat?