Coronanijs fan sneon 2 maaie: Supporters soargje foar gaos by Cambuurstadion: "Dit is niet normaal"

Doe't healweis maart it nasjonale belied allinne testen tastie yn tige slimme gefallen, teste it UMCG safolle mooglik minsken. En Friedrich gong net allinne ôf op in beheind tal stúdzjes, mar hy belle sels mei dokters yn Italië, dêr't de pandemy doe it slimste wie.

"He learned they were spending twice as long in intensive care than Dutch national modelling accounted for", skriuwt de Irish Times.

It UMCG ferbea meiwurkers bûten de regio te reizgjen. In wurdfierder sei tsjin Omrop Fryslân dat dat ferbod noch altyd jildt.

'Winter is coming'

It UMCG riedt him no al ta op de winter. Neffens de krante is dat it slimste seizoen foar minsken mei ynfeksjes yn de luchtwegen. Friedrich ferwachtet in twadde ynfeksjegolf dy't slimmer is as de earste.

Friedrich seit yn de krante dat der mear beskermingsmiddels nedich binne, mear bêden op de intensive care, mear soarchmeiwurkers, en mear diagnostyk, yn alle sikehûzen yn it lân.