Epke Zonderland oer Hans van Zetten: "Dankzij hem gaat turnen leven"

De boek-oerhandiging fynt plak yn de hal dêr't Epke op dit stuit traint. Yn in fitness-seal, dy't no dochs leech stiet. Dêr oerhandiget Van Zetten it boek oan Epke en de suskes Lieke en Sanne Wevers. Van Zetten hat fansels gjin trainer west fan Epke, dochs hat hy wol belangryk foar Epke west. "Hiel belangryk úteinlik. Hy is net direkt by myn karriêre belutsen, mar yndirekt eins 'onlosmakelijk' wol. As jonkje wie hy der ek al by om te melden wa't de toppers wiene. Hy is dé stim om it oer te bringen op it publyk."

Neffens Epke is Van Zetten hiel betûft yn it oerbringen fan de spanning en de technyske kwaliteiten fan de turners. "Minsken dy't der dan net by wêze kinne, dy kinne dan dochs genietsje fia de tv. Dat se it dan dochs sa yntins belibje kinne. Hans van Zetten kin dat as gjin oar oerbringe. Hy kin hiel moai de wurden fine om it ek oer te bringen. Hy komt út it turnjen, hy wit presys wat der by ús yn de holle bart en bringt dat hiel goed oer oan de sjogger. Hy wit in hiel soad oer de sport. Oer de skiednis en it yngewikkelde fan it turnjen."

Olympyske titel yn 2012

Epke waard yn 2012 Olympysk kampioen yn Londen. Nederlân seach mei spanning nei in histoaryske oefening. In oefening dy't einige mei de wurden fan kommentator Hans van Zetten. "En hij staat ha ik hiel faak heard ja. En it bliuw moai." Mar der is mear moai oan it momint, want neffens Epke is it momint dat hy ek echt stie, op de grûn, foar himsels ek it moaiste.

"It momint dat ik stie, hie mear ynfloed it momint dat ik hearde dat ik goud pakte. Ik woe fansels myn oefening sa goed mooglik turnje en it momint dat ik stie, of dat ik sta, hij staat sis mar, dat hat op my ek it measte yndruk makke. Wolst fansels kampioen wurde, mar it momint dat ik stie, wie foar my hiel belangryk. Wat dat oanbelanget is it hiel moai dat de minsken thús dat ek as it momint meimakke ha."

