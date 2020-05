It bern Loek is der noch.

Op in sinneskyndei yn april 2020 moetsje Elise Groenteman en Popke Popma inoar by it byld yn Ychten. Se kenne inoar al jierren. Elise's heit Loek is fjouwer jier lyn ferstoarn. It byld 'Het kind is er nog' betsjut in soad foar har. "Ik denk aan de mensen die kinderen bij zich hebben laten onderduiken. Aan de risico's zij namen. Aan de bescherming die mijn vader kreeg, die hij ons, zijn zoon en dochter, ook gaf. Hij wilde zijn kinderen behoeden voor alles. Mijn vader zei altijd: 'Ik heb geluk gehad.' Ook dat hij op zo'n mooie plek terecht is gekomen."

Popke Popma: "Der wiene hjir in protte Joadske ûnderdûkers. Se neamden it hjir: it Jeruzalem fan it noarden. It wiene hjir allegear lytse paadsjes by de feart del. Dêr koene de Dútske auto's en motors mei sydspan net komme."