FIDEO: Staazjerinners rinne mooglik fertraging op troch coronafirus

Minsken dy't staazje rinne moatte yn it MBO en it HBO rinne mooglik stúdzjefertraging op troch it coronafirus. It giet benammen om de staazjes dy't hielendal oan de ein fan in stúdzje sitte, dy't foar problemen soargje. By hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert hawwe se foar alle opliedings yn kaart brocht hoe grut de problemen binne en der blike grutte ferskillen te wêzen tusken de ferskillende stúdzjerjochtingen.