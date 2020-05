PODCAST: 'Rare kwasten'

De grize giet dy oer de grouwe fan dizze spannende ferhalen. 'Bonkerak' is in rige fan tweintich folksferhalen dy't bewurke binne ta harkspullen. Alle wiken in nij folksferhaal út Fryslân of dêrbûten. Yn dizze fyftjinde Bonkerak kinst harkje nei it ferhaal 'Rare kwasten'.