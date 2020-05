Dit binne de Fryske foto’s foar de lanlike foto-tentoanstelling oer de oarloch

It projekt is opset troch it NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies), om't Nederlân dit jier 75 jier befrijd is. It wurdt dien yn opdracht fan Platform WO2 en is mei mooglik makke troch it ministearje fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport en it vfonds.

Alle provinsjes hawwe oarlochsfoto's oanlevere dêr't eltsenien op stimme koe. De Fryske seleksje oarlochsfoto's is keazen troch Tresoar, Fries Verzetsmuseum, Historisch Centrum Leeuwarden, Provinsje Fryslân, Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân. Op 15 jannewaris binne de foto's út ús provinsje presintearre. In boargerfoarum ûnder Khadija Arib hat úteinlik de 100 foto's keazen foar de lanlike útstalling. Neffens de organisaasje 'geven deze foto's een uniek inzicht hoe we vandaag de dag in Nederland naar de jaren van oorlog en bezetting kijken.'

'Oog in oog met de oorlog'

De Fryske foto's binne (as de maatregels tsjin it coronafirus it talitte) tusken 6 juny en 6 septimber te sjen yn it Fries Verzetsmuseum yn de tentoanstelling Oog in oog met de oorlog. Dy is mei mooglik makke troch Provinsje Fryslân en Stichting Friesland 1940-1945. Dêr binne bekende en minder bekende ferhalen yn te sjen út de jierren fan de besetting.

Op 4 maaie komme de foto's op www.in100fotos.nl en de NOS sil nei de deadebetinking in telefyzjeprogramma útstjoere oer it projekt op NPO2 om 20.35 oere.

Dit binne de 7 foto's út Fryslân dy't keazen binne foar de tentoanstelling: