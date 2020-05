Sporter fan de Wike: Taeke Triemstra wol de bêste keatser aller tiden wurde

Oan de râne fan Bitgummole traint Taeke by syn maat Tjisse Steenstra. Mei Gert-Anne van der Bos en harren manager en coach Gabe van Leeuwen. Meastentiids earst in rûntsje rinne, dêrnei foaral krêfttraining. "Mar it is noch mar de twadde kear dat we wer by elkoar binne," sa fertelt Taeke Triemstra. "It duorret fansels ek noch wol efkes foardat we wer in wedstriid keatse." Sa as it no stiet sil der net foar 1 septimber keatst wurde. De PC stiet pland foar 30 septimber.

Foar elke keatser en leafhawwer fan de sport is dat bale. Mar miskien foar Taeke wol krekt efkes wat mear. Hy hat nammentlik in doel. Hy wol de bêste keatser ea wurde. "Dat is wol in doel op himsels, ja." Om dat te wurden, moat Taeke earste wurde op de ivige ranglist. Keatsers kinne elke wedstriid punten pakke. By in oerwinning fan in haadklassepartij pakst trije punten. In twadde plak smyt twa punten op. En ast tredde wurdst, pakst dochs noch ien punt.