Siedsjes plantsje op Ynternasjonale Sinneblomdei: "Elkenien kin it"

De sinneblomsiedsjes kinne it bêste fan healwei maaie ôf plante wurde, seit túnman Klaas Piekstra. "Se ha net folle romte nedich, stean it leafst tsjin in muorre oan, protsje sinne en wat potgrûn en der kin net folle mis mear gean". De sinneblom is in bijeplant, dus foaral in 'e stêd is it in geskikte plant om ynsekten te lûken.

As der in maaie noch wol in kâlde nacht foarkomt, is it ferstannich om in kartonnen doaske oer it plantsje hinne te setten, seit Piekstra. "It siedsje groeit it bêste yn in rom plantgat, sadat it djip woartelje kin. In bytsje goeie kompost of potgrûn der trochhinne minge sadat it net 'puur' is en it boppeste laachje moat swarte ierde wêze".

Stikstof docht wûnderen

It siedsje moat neffens Piekstra sa'n 1,5 of 2 sintimeter djip mei it puntsje nei boppe ta yn de ierde stoppe wurde. Ek wat floeibere plantefieding kin wûnderen dwaan. "It is in bytsje in raar wurd stikstof, mar sinneblommen groeie der hiel hurd op. In bytsje stikstof yn de plantefieding en de blom wurdt noch wat heger", advisearret Piekstra.

Hy hat ek noch wol in tip foar as minsken lêst ha fan mûzen yn 'e tún: "In bytsje silypiper op 'e grûn rûnom it siedsje, dêr hâlde mûzen net fan". As je it juste soart ha dan kin de sinneblom nei de simmer wol fjouwer meter heech wêze. En ek sûnder fersoarging soe it goedkomme moatte mei de sinneblom, seit Piekstra: "Mei in skroevedraaier in gatsje yn 'e grûn prikke, dêr it siedsje yn en dan slagget it ek. Elkenien kin it".