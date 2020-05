Trijekwart fan de posityf teste Friezen wennet yn fersoargingstehûs

Dêrby giet it dus om bewenners fan tehûzen dêr't âlderein en handikepten fersoarge wurde. "Het heeft ook een relatie met het testbeleid. We testen daar waar het zinvol is. Zorgmedewerkers en ouderen worden dus meer getest dan andere groepen", leit Margreet de Graaf fan GGD Fryslân út. "We hadden meteen extra aandacht voor verzorgingstehuizen, omdat daar de mensen wonen die een groter risico lopen. Het feit dat ze met elkaar wonen en intensieve zorg ontvangen, betekent ook een extra risicofactor ten opzichte van mensen die alleen thuis wonen met hun gezin."

Utbraak yndykje

"Waar we nu wel naar kijken, is: zijn we in staat een uitbraak is in een tehuis in te dammen? Zorginstellingen doen hun uiterste best om de bewoners zo goed mogelijk te beschermen." Dêrby wurde de rjochtlinen fan it RIVM oanhâlden. "Bewoners bij wie het virus wordt geconstateerd, worden in een speciale corona-unit geplaatst. Op die manier wordt iedereen van elkaar gescheiden en is de kans dat meer bewoners het virus oplopen, beperkt."

Unrêst fuortnimme

GGD Fryslân bringt dizze sifers no nei bûten, om ûnrêst fuort te nimmen. "Er is veel onrust ontstaan over de vraag of we het wel onder controle hebben in de tehuizen. Er is ook het beeld dat het in Fryslân erger is dan in Groningen of Drenthe of dat we hier een gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen hebben." Dat is neffens De Graaf absolút net it gefal. "Dat willen we duiden." Yn ferbân mei de privacy wurdt net bekend makke om hokker fersoargingstehûzen it giet. "Maar we willen wel informatie geven waar mensen recht op hebben en waar ze niet ongerust van worden."

Net laks wurde

De situaasje is neffens de GGD dus ûnder kontrôle, mar de sûnenstsjinst seit mei klam dat minsken net laks wurde moatte: "De meeste besmette zorgmedewerkers raken niet binnen het tehuis besmet, maar buitenshuis en nemen het virus daarna mee naar binnen." De Graaf ropt minsken dêrom nochris op om te letten op de hygiënemaatregels, ôfstân te hâlden en safolle mooglik thús te bliuwen. "Zo kunnen we allemaal iets doen om onze ouderen te beschermen."