Koart pleit SC Cambuur tsjin de KNVB tsjinnet op freed 8 maaie

Op de sitting sille de twa klups en de KNVB harren stânpunten nei foaren bringe. De rjochter stelt fragen en fertelt hoe't hy tsjin de saak oansjocht. Oan de ein fan de sitting sil de rjochter oanjaan wannear't hy in útspraak docht. Dat sil uterlik op 22 maaie wêze.

Fanwegen de coronamaatregels is de rjochtbank net iepene foar publyk. De rjochtbank ûndersiket op dit stuit de mooglikheden om de sitting fia in livestream út te stjoeren.

Ledegearkomste

Cambuur hat advokaat Dolf Segaar yn 'e earm naam om de klup te helpen yn de juridyske striid. Neffens him hat de rûte fan it koart pleit net de foarkar fan de klup. Segaar hopet fia in ledegearkomste fan de betelle fuotbalklups in earedifyzje mei tweintich klups ôf te twingjen. Yn dit senario soenen Cambuur en De Graafschap dus promovearje en bliuwe ek RKC Waalwijk en ADO Den Haag yn de earedifyzje.

Om in algemiene ledegearkomste ôf te twingjen ha Cambuur en De Graafschap noch twa oare klups nedich. Om it foarstel fan tweintich klups yn de earedifyzje dertroch te krijen is dan wer in mearderheid fan de klups fereaske. As dit net slagget, dan hoopje Segaar en Cambuur fia it koart pleit promoasje foarinoar te krijen.