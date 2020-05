Swimbad yn Menaam dit jier iepenje 'net helber, ek ûnderhâld nedich'

Dizze wike makke it bad op harren Facebook-side bekend dat it bad dit jier net iepenje sil. Oardel meter ôfstân hâlde yn it wetter soe net te dwaan wêze en it is noch hieltyd net dúdlik hoe't it firus op wetter reagearret. Hipke beklammet dat it coronafirus de wichtichste reden is, mar der mat ek noch hiel wat oan it bad barre moat om it te iepenjen. Sa mat der earst tûzenen euro's ynvestearre wurde om oan fernijde regels foar gloar- en soeropslach te foldwaan. "Daarna zouden we misschien maar een maand open kunnen. Dat is niet haalbaar", sa seit Hipke.