Kollum: "Puppypraat"

Dan komt it der echt op oan en in hûn hat ferskate puberperioades. De earste begjint rûn in moanne of seis en dat merkst gau genôch. Hy lûkt oan 'e riem en harket ynienen net mear. Of hy hat samar dyn moaiste skuon ferfretten en kinst it sa gek net betinke of dyn hûn hat it al betocht.

Ast de pup fan jongs ôf goed grutbrocht hast en er de basiskommando's kent, dan skeelt soks al in hiel ein. Want nei de puberteit komt it ferstân wol werom mar salang't er noch bananen yn 'e earen hat, kinst dy better mar op it slimste tariede. In puberhûn is hiel kreatyf en tinkt yn mooglikheden dy't foar de baas gauris de nedige problemen opsmite.

Us lobbes Timmy is no ien jier en fjouwer moanne. Hy naaide ynienen út doe't er in jier wie, wylst er dat earder net die as er los rûn. Mar op in dei die er de noas yn 'e loft, seach er in teefke yn 'e fierte en fuort wie er. Ik bin der mar achteroan gien, want hy kaam echt net werom. Ik ha him yn dyselde perioade kastrearje litten, dus syn seksdrive is ferdwûn, mar doe betocht er in kear dat it ek wol aardich is om achter fytsers oan te draven.