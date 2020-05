Bestriding ikeprosesjerûpen yn Weststellingwerf alwer yn folle gong

Neffens Van Lubek is it in utopy om te tinken dat we no hielendal fan de rûp ôfkomme. "Helemaal weg zou wel het mooiste zijn. Hij hoort hier eigenlijk niet en we hebben een hele boel andere mooie nachtvlinders", seit Van Lubek.

"We hopen dat we hem op den duur wat in kunnen perken. Met name met natuurlijke manieren, met biodiversiteit. Dat we bloembollen planten, dat we meer bloemen in de bermen krijgen. Dat trekt sluipwespen en sluipvliegen aan. Op die manier kunnen we op een neatuurlijke wijze de eikenprocessierups bestrijden", sa seit Van Lubek.

Vlinderstichting

Net elkenien fynt it bestride fan de rûp mei ieltsjes in goed idee. Neffens de Vlinderstichting is dizze biologyske wize fan bestriding hielendal net sa posityf as it liket. "Deze middelen doden ook de rupsen van ruim honderd soorten onschadelijke nachtvlinders, die op hun beurt weer een belangrijke voedselbron zijn voor vogels", seit de stichting. De stichting ropt gemeenten derom op allinnich gebrûk te meitsjen fan dizze metoade as it echt net oars kin.