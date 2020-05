Fysioterapeuten meie wer los, mits se foldogge oan stappeplan en protokol

"Wy binne al seis wiken oan it wrakseljen mei hoe't wy soarch jaan kinne yn de oardelmeterekonomy. Oan de iene kant binne wy in kontakberop en dy binne ferbean, mar om't wy medysk needsaaklike soarch leverje, is it eins ferplicht dat we oan it wurk gean", fertelt fysioterapeut Jelle Eijzenga fan de Friese Coöperatie Fysiotherapie.

De ôfrûne wiken binne der in stappeplan en in protokol makke dêr't praktiken oan foldaan moatte as se wer iepen wolle. "Mei it stappeplan moatte we útfine hokker pasjinten wol en net yn de praktyk komme meie. Minsken dy't fertocht binne op corona en dy't yn riskogroepen sitte, moatte we derút filterje." Yn risikigroepen falle minsken mei hertfalen, diabetes en slim oergewicht. Eijzenga: "Dy moatte noch efkes wachtsje."

Protokol

Yn it protokol stean alle hygiënefoarskriften. "Sadree't in pasjint him by ús meldt en wy fia it stappeplan fêststeld ha dat dy delkomme kin, krijt dy fan ús fia de mail in protokol mei hygiënefoarskriften dêr't hy en wy oan foldwaan moatte." Dêrby kin it neffens Eijzenga gean om mûlkapkes en moffen.

Dêrneist binne der yn de praktyk rinrûtes makke en yn de wachtkeamer stean de stuollen oardel meter út elkoar. "We wurkje yn de praktyk mei fjouwer minsken, mar we soargje derfoar dat twa terapeuten om 8.00 oere begjinne en twa om 8.15 oere, sadat der nea mear as twa minsken tagelyk de praktyk binnenkomme."