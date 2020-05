Fersoargingshûs De Stilen komt mei Babbelbox: efkes in praatsje efter glês

Arieke Sieben is teamlieder by Noorderbreedte en leit út wat dy Babbelbox krekt is: "Een Babbelbox is een ontmoetingsruimte voor bewoners en naasten waar ze even privé met elkaar kunnen zitten en bijpraten. Hij is gemaakt in een gang die niet meer gebruikt wordt. Er is een wand met plexiglas, daar kan de bewoner achter zitten. De mensen hadden de behoefte om elkaar meer te zien. Op de televisie kwamen we zulke voorbeelden tegen, toen ging het leven."

De regels tsjin it coronafirus jilde hjir ek. "Afstand houden, goed schoonmaken, niet met teveel personen tegelijk. Deze geschikte ruimte was gelukkig voor handen, het idee kwam bij een van onze koks vandaan."