Frou Jellema (91) herstelde fan it coronafirus

Wûnder

Dat se sa 'gau' opknapt is, neamt soan Menno in wûnder. "Echt in unikum. Wy binne alle trije no wer better. Dêrfoar binne wy de Hear hiel bot tankber, dat wy hjir noch stean en ús heit en mem noch by-inoar wêze meie.

Neffens Jellema is it hast ûnmooglik dat syn heit en mem yn it doarp Gau besmet binne mei it firus. "Ik tink dat it fan my komt, ik reizgje in soad. Dan fiel ik my wol skuldich ja, mar je kinne it ek net oan de holle sjen oft ien besmet is, hin."