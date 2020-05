LIVEBLOG: Yn Fryslân 62 pasjinten ferstoarn, 510 minsken posityf test

Yn it radioprogramma Fryslân fan 'e Moarn hat presintator Hans Koster tusken 6.00 en 9.00 oere ek omtinken foar it coronafirus. Sa is der in bydrage mei frou Sijtske Jellema fan Gau. Sy is 91 jier en hat it coronafirus oerlibbe. In posityf ferhaal dus. Ek in moai ferhaal is dat fan de kringloopwinkel yn Grou, dy't ynkoarten wer iepen giet. It keatsbûn KNKB hopet ek wer útein te setten. De bedoeling is op 20 juny.

Op Skylge is der in Babbelbox yn in fersoargingshûs. Dêr kinne besikers dochs efkes mei harren âlden of pakes en beppes prate. Dat is wol efter glês, mar it fielt neffens de besite al better as fideobelje. In oar soarchferhaal is dat fan de fysioterapeuten, dy't wer oan de gong meie.