LIVEBLOG: Gjin nije stjergefallen yn Fryslân, 512 minsken posityf test

Fysioterapeuten yn it hiele lân kinne stap foar stap wer los mei it wurk, mits se har hâlde oan ferskate maatregels. Dêr jouwe it RIVM en it Ministearje fan Folkssûnens tastimming foar. De measte praktiken wiene de ôfrûne wiken ticht fanwegen it coronafirus en diene allinnich de needsaaklike behannelingen of behannelingen troch te fideobeljen. Mar no mei de praktyk dus wer iepen.

"Wy binne al seis wiken oan it wrakseljen mei hoe't wy soarch jaan kinne yn de oardelmeterekonomy. Oan de iene kant binne wy in kontakberop en dy binne ferbean, mar om't wy medysk needsaaklike soarch leverje, is it eins ferplicht dat we oan it wurk gean", fertelt fysioterapeut Jelle Eijzenga fan de Friese Coöperatie Fysiotherapie.

