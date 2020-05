LIVEBLOG: Gjin nije stjergefallen yn Fryslân, 20 minsken op de IC's

Der binne freed 85 pasjinten meld dy't yn it sikehûs opnaam binne of west ha. Der binne 98 persoanen as ferstoarn oanmeld. Dêrmei is it oantal stjergefallen foar de tredde wike op rige ôfnaam yn ferliking mei de wike derfoar. Dizze melde persoanen binne net allegear yn de ôfrûne 24 oeren yn it sikehûs opnaam of ferstoarn. Guon pasjinten wurde letter meld. Oant no ta binne der 39.791 befêstige COVID-19-pasjinten meld oan it RIVM.

De sifers fan de ôfrûne dagen passe by it byld dat de maatregels wurkje. It oantal nije deistige meldings fan yn it sikehûs opname pasjinten fertoant noch altyd in omleech geande line. Itselde jildt foar it oantal melde ferstoarne pasjinten.