Frustraasje om taname fernielingen yn natuergebieten

"We zien de laatste weken veel meer vernielingen", seit Van Wesel. "Borden, panelen, vogelkijkhutten, alles wordt vernield. Ook in het Speelbos Sparjebird, daar zijn twee houten beelden tegen de grond gewerkt. In een speelbos voor kinderen!"

Steatsboskbehear set ekstra tafersjoch yn, mar de fernielingen hâlde oan. "We hebben meer mensen in het veld. Onze boa's ook op momenten waarop je hopelijk daders kunt betrappen, zoals 's avonds en in het weekend." Dat smyt oant no ta noch net genôch op. "Een paaltje uit de grond trekken is zomaar gedaan, dan moet je maar net in de buurt zijn om mensen te kunnen betrappen. En het zijn grote gebieden."

Hiele beammen omseage

Van Wesel fertelt dat sels hiele beammen omseage wurde om dêr blokhutten fan te meitsjen. "Een hutje van een kind vinden we niet zo erg, maar dit kan echt niet."

Trije wiken lyn sleat Steatsboskbehear fûgelsjochhutten ôf, as maatregel tsjin fersprieding fan it coronafirus. Yn natuergebiet De Deelen bygelyks. Mar in dei letter wiene der planken út de hutte lutsen om sa dochs in iepening te meitsjen.

"Veel meer dan toezicht houden kunnen we denk ik niet doen", seit Van Wesel. "We hebben hier geen camera's hangen, zoals in sommige steden."