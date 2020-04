Keatsbûn hâldt fêst oan 20 juny: dan moat it haadklasse-seizoen úteinsette

Lykas bekend hat de PC besletten it sportevenemint fêst te stellen op de fiide woansdei fan septimber, de 30e. As der dan noch hieltyd gjin publyk komme mei, dan sjocht de PC ôf fan de organisaasje. De Freulepartij is noch oan it oerlizzen. De organisearjende stichting sil om 13 maaie hinne mei mear nijs nei bûten komme. De Freulepartij stiet yn prinsipe net ôfwizend tsjinoer it keatsen sûnder publyk. En dat soe betsjutte kinne dat de normale fan datum foar de Freulepartij (woansdei 5 augustus) stean bliuwe kin.

Bitgum

Keatsferiening OKK stiet mei de Bitgumer keatsdagen yn de aginda yn it wykein fan 22 en 23 augustus. Neffens OKK foarsitter Jacob Wietse Dijkstra sil der yn Bitgum net keatst wurde sûnder taskôgers. Dijkstra: "Sûnder publyk is it net te dwaan. Wy bestean dit jier 125 jier en der soe hjir yn Bitgum wer keatst wurde om hynders. Dan moat der fansels wol in smite publyk by kinne. As dat yn septimber wol mei, dan steane wy der foar iepen om ús keatsdagen yn septimber te hâlden. En oars skowe wy de hiele boel in jier op en dan pakke wy takom jier út".