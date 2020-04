Coronakrisis kostet hegeskoalle NHL Stenden fiif miljoen euro

It kolleezje fan bestjoer fan de hegeskoalle hat in oantal senario's trochrekkenje litten. Schaper: "Het is voor een groot deel koffiedik kijken. We kunnen wel zien dat veel onderzoek in opdracht gestopt is, projecten die niet doorgaan. Die geldstromen missen we. Plus dat er een lagere instroom gaat zijn." Dochs pleatst se al in kanttekening: "Wat wij hebben valt in het niet bij andere sectoren zoals de horeca en het toerisme. Daar gaan de inkomsten in één keer naar nul."

Ferlies te dragen

De ferwachting is dat NHL Stenden it ferlies drage kin. Ienfâldich wurdt dat net, seit Erica Schaper: "We kunnen wel wat hebben, maar we zijn niet een hogeschool met dikke bankrekeningen. Het gaat iets vragen van de organisatie. We zullen zuinig aan moeten doen en naar de kosten moeten kijken."

Der is konstant oerlis mei alle belutsen partijen. Sa wolle de hegeskoallen en universiteiten mei-inoar oparbeidzje om te sjen oft se kompensearre wurde kinne foar it fuortfallen fan it ûndersyk en de ferwachte legere ynstream fan studinten.

It ûnderwiis op ôfstân rint goed, seit Schaper. It slagget de dosinten reedlik goed fia ynternet kontakt te hâlden mei studinten en sa ek kolleezje te jaan. Dochs hat se al noed oer de studinten: "We merken dat ze zitten met financiële problemen, dat ze betalingsachterstanden krijgen. Veel zijn hen zijn bijbanen in de horeca kwijt. Het jammere is dat wij ze als hogeschool niet kunnen helpen. Het gaat al heel snel om hele grote bedragen."