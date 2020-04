Campings en fakânsjeparken op Skylge binne 'aaklik stil'

Op Camping de Kooi van Dirk-Jan Moes binne lykwols hielendal gjin gasten. Tinten meie allinnich ferhierd wurde as se in eigen toilet en dûs hawwe, en dat is fansels net mooglik. "Je moet zelfvoorzienend zijn en je mag geen gemeenschappelijke ruimtes delen. Dus als je een camper hebt met een eigen douche en een eigen wc, dan zou dat op papier mogen. En per toiletgebouw zou je één gezin kwijt kunnen. Dat is een doekje voor het bloeden", seit Moes.

En dus is it stil op De Kooi. "Het lijkt wel winter. We lopen hier in ons eentje rond en zijn wat aan het klussen. Normaal hadden hier minstens veertig gezinnen moeten staan met spelende kinderen. En nu niks", seit Moes. "We hebben of geannuleerd of doorgeschoven. We proberen de gasten in ieder geval ook in de toekomst te verwelkomen. Het is nu gewoon een soort fase is waar we overheen moeten, dus alles wordt vooruitgeschoven", sa seit Moes.