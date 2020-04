Rens Kroes yn ferwachting: "Kin net wachtsje op ús poppe"

renskroes

I’m writing this message with so much love! It’s my birthday today, but this day has never been so special. It’s a birthday I won’t soon forget because I’ve already had the best birthday present (ever!) in my belly these past four months. I have a little one in the oven… In MY oven… And it’s an incredibly special recipe that will be all ready in October. ;) Sid and I are so ready to take on this new, incredible adventure together. Baby, you are so welcome! You wanted to be here, little Powerfoodie. You chose us. And we are going to make sure you have absolutely everything you need. We feel like the happiest people in the world! 🍀 ⠀ ⠀ ------ ⠀ ⠀ Met zoveel liefde schrijf ik dit bericht. Vandaag ben ik jarig maar deze dag is nog nooit zo bijzonder geweest. Het is een dag om nooit te vergeten, want ik heb mijn beste verjaardagcadeau (ever!) al 4 maanden in mijn buik. Ik heb een kleine in de oven, in MIJN oven. Maar dan wel een heel speciaal recept dit keer die er in oktober uit komt ;) Sid en ik zijn helemaal ready om dit grote avontuur aan te gaan samen. My baby, je bent zo welkom. Jij wilde hier zijn kleine Powerfoodie (@powerfoodies), je hebt gekozen voor ons. En we gaan ervoor zorgen om je alles te geven wat je nodig hebt. Wij voelen ons de gelukkigste mensen ter wereld! ⠀ ⠀ ⠀ 📷: @emmapeijnenburg Skirt: @pomandere