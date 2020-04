Bern yn Akkrum meitsje kykdoazen foar 75 jier frijheid: "Myn beppesizzer hat it betocht"

It idee foar de kykdoazen is betocht troch ien fan de beppesizzers fan Hennie Sixma fan de Doarpskeamer. "Mar se sei: 'Dat is wol in muoilik wurd, befrijing. Frijheid, dêr kin ik wol wat mei.' Doe bin se begûn en no ha we dy aksje útsetten foar alle bern yn it doarp. Wolle jimme neitinke oer wat is jimme frijheid en kinne jimme dat sjen litte yn in kykdoaze?", seit Sixma.

Lyts gatsje, grut probleem

De kykdoazen binne fanwege de coronamaatregels lykwols wol wat oars as oars. "Der sit normaal mar in hiel lyts gatsje yn. Dat wie eins in grut probleem foar ús, want dan giet elkenien der hiel ticht foar stean en dat moat no eins ek wer net. Dus doe ha we betocht dat we ien kant fan de doaze derút helje. Sadat de minsken foar de ruten del rinne kinne en it ek goed sjen kinne", seit Sixma.

Der binne al fjouwer kykdoazen binnen kaam by de Doarpskeamer. De bern hawwe noch ien dei om se yn te leverjen. "We binne hiel benijd en nijsgjirrich hoefolle oft der komme", seit Kruiper. "We hawwe ek in goede gearwurking mei de basisskoallen. De âlders hawwe ek allegear de útnûging krigen om mei de bern de kykdoazen te meitsjen."