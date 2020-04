Gemeenteried unanym tsjin komst supermerk oan Dertien Aprilstrjitte yn Easterwâlde

De omjouwing fan de Dertien Aprilstrjitte falt bûten it saneamde 'kearnwinkelgebiet' en meiwurking ferliene soe neffens it CDA dêrom yn striid wêze mei it eigen belied. Wij Lokaal advisearre de plannemakkers om ris te sjen nei romte dy't binnen it kearnwinkelgebiet frijkomt. Op dit stuit stiet ien op de seis pannen yn it sintrum leech. De ried hâldt dêrmei fêst oan it beslút om yn it winkelsintrum allinnich detailhannel mooglik te meitsjen.

Dêrneist is der neffens it kolleezje in grut ferskaat oan supermerken, sy fine dat der in oeroanbod is. Begjin april wiisde it kolleezje de fergunningsoanfraach foar in nije supermerk al ôf.