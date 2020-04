Thúsisolaasje yn in asylsikerssintrum: hoe giet dat eins?

Op dit stuit binne der hielendal gjin útsettingen yn de asylsikerssintra yn Nederlân fanwegen it coronafirus. De grutte fraach by de minsken dy't yn it azc yn Balk wenje, is hoe't it aanst komt as coronafirus wer fuort is. "Er gebeurt vooral heel veel niet. De procedures zijn stilgelegd, maar ook de activiteitenruimtes zijn gesloten. De bewoners blijven heel veel binnen. We zijn wel op zoek naar manieren om ontspanning te vinden, maar dat is elke dag zoeken", leit direkteur Gerrit de Lang út.

Achtpersoansunits

De oardel meter ôfstân bewarje, is neffens De Lang lykwols lestich. "We hebben achtpersoonsunits en binnen die unit kunnen mensen nooit anderhalve meter afstand bewaren." De minsken dy't yn ien unit wenje, wurde dêrom sjoen as in húshâlding en gean der noch wol mei elkoar op út om bygelyks in ein te kuierjen. De Lang: "Als je binnen geen anderhalve meter kunt houden, waarom zou je dat buiten dan wel doen?"