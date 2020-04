LIVEBLOG: Yn Fryslân 62 coronapasjinten ferstoarn, bern meie wer sporte

De measte aktiviteiten yn it ramt fan 75 jier frijheid gean troch de coronakrisis net troch, mar yn Akkrum wolle se dit bysûndere jier net oan harren foarby gean litte. De Doarpskeamer hat bern derom oproppen om in kykdoaze te meitsjen mei frijheid as tema. De doazen komme te stean foar de ruten fan winkels yn it doarp. "Der is sels in winkelman dy't syn hiele etalaazje frijmakke hat", seit Agnes Kruiper fan de Doarpskeamer.

It idee foar de kykdoazen is betocht troch ien fan de beppesizzers fan Hennie Sixma fan de Doarpskeamer. "Mar se sei: 'Dat is wol in muoilik wurd, befrijing. Frijheid, dêr kin ik wol wat mei.' Doe bin se begûn en no ha we dy aksje útsetten foar alle bern yn it doarp. Wolle jimme neitinke oer wat is jimme frijheid en kinne jimme dat sjen litte yn in kykdoaze?", seit Sixma.

