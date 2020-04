LIVEBLOG: Yn Fryslân 61 coronapasjinten ferstoarn, bern meie wer sporte

Yn it radioprogramma Fryslân fan 'e Moarn is der tusken 6.00 en 9.00 oere foar tal fan ûnderwerpen dy't mei it coronafirus te krijen hawwe. Sa binne wy op Skylge om te hearren hoe't it stiet op de campings fan it eilân: is it leech, of binne der dochs noch wat minsken? Ek is der omtinken foar it AZC yn Balk, want ek dêr wurde der coronamaatregels troffen.

Fierder in groep dy't finansjeel yn 'e knipe komme kin: studinten. Want hoe betelje sy harren wenromte noch as harren bybaantsjes yn bygelyks de hoareka no ferfalle troch de coronakrisis? En senioare-organisaasje KBO-PCOB hâld in enkête ûnder famylje en mantelsoargers fan bewenners. Want dy meie gjin besite mear hawwe, en dat is tige dreech. Presintator Hans Koster praat mei direkteur Manon Vanderkaa fan KBO-PCOB.