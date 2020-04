Coronanijs fan 30 april: Finansjele problemen by gemeenten en hegeskoalle troch coronafirus

Nederlânske topsporters kinne fan tongersdei ôf wer gebrûk meitsje fan ferskate trainingssintra, as sy mar wol de rjochtlinen fan it RIVM folgje. Under oare it turnsintrum op It Hearrenfean en reedrydstadion Thialf binne wer iepen foar topsporters. En dêr is reedrydster Antoinette de Jong tige wiis mei mei.

"Je wolle it dwaan sa't it altyd is, dus it is fantastysk dat Thialf no wer iepen is," seit Antoinette de Jong. De Jong soe eins op fakânsje nei Curaçao. "Mar troch corona giet dat net troch. Je sitte hieltyd thús, mar dêrtroch begjin ik eins better oan it seizoen as ea earder."