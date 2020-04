Wethâlder Bos krijt noch in jier om te ferhûzjen: krisis yn Eaststellingwerf foarkaam

Dat Bos úteinlik ferhûzje soe nei Eaststellingwerf wie twa jier lyn al ôfpraat troch de kolleezjepartijen, mar dêr wie nochal wat betizing oer. Henk Dongstra fan Ooststellingwerfs Belang sei dat Bos yn syn tredde jier as wethâlder ferhûzje moast, syn eigen CDA hie it oer it tredde of fjirde jier. Wouter Slager fan Wij Lokaal sei dat it al yn it twadde jier moatten hie.

Slager sei dat Herman Zwart fan it CDA kreatyf mei de ôfspraken omsprong: "De archieven vertellen een ander verhaal. Beschamend dat wet- en regelgeving aan de klant wordt geschoven. Er is geen bijzondere reden om weer te verlengen. Het CDA heeft een probleem."

Dat it in serieus probleem wie, makke Dongstra fan Ooststellingwerfs Belang oer it begjin fan de diskusje al dúdlik: "Dit is uw laatste kans om te verhuizen."