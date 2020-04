It is rêstich op de Skylger campings: "Zo stil is het nog nooit geweest"

Besikers fan fakânsjepark Eldorado hawwe noch it gelok dat se yn in stacaravan mei eigen húske en dûs sitte meie. De besetting is lyts, op it park foar 400 toeristen binne mar 20 gasten. Jan en Simone Schotvanger binne ien fan de kampearders. Jan: "Het is hier lekker rustig, ongewoon rustig. We hadden het liever anders gezien, maar het is niet anders in deze coronatijd. Anders zijn alle caravans al bezet, vooral in de meivakantie. Dan is het een en al vertier en drukte. Wij zijn hier 7 maart gekomen. Op zondag konden we nog rustig naar de kerk, maar de week erna konden we niets meer."

De pake en beppe fan Jan Schotvanger kamen fan Skylge. "Ik kom hier eigenlijk al prenataal. Sinds de oorlogsjaren zijn we twee keer niet geweest, maar voor de rest altijd. Maar zo stil is het nog nooit geweest."

Fermeitsje

Simone fertelt wat se dogge op in dei: "We komen eigenlijk niet van het park af. Zo nu en dan maken we nog een wandeling in het bos. We laten onze boodschappen bezorgen en verder houden we ons aan de regels. We wonen op een flat, dus het is hier veel prettiger dan thuis. De kinderen mogen toch niet komen. Zij zitten ver weg. We wandelen, we doen een spelletje, we hebben onze schuurtjes geschilderd. We hebben prachtig weer gehad, dus we zitten lekker op het terras."