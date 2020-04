Brânwacht rydt út foar skoarstienbrân yn Nij Beets

De bewenners wiene de houtkachel oan it oanstekken, doe't der ynienen in soad reek frijkaam. Dêrop is de brânwacht belle. De weinen fan Beetstersweach en Drachten binne gau op it plak kaam om it fjoer út te krijen. Der rekke net ien ferwûne by de skoarstienbrân.