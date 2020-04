Gjin TOF-fakânsjes foar minsken mei beheining: 'de kening wol it net lije'

Hille van der Molen sit yn 't Buurtsje yn Boalsert en hy wie ien fan de minsken mei in beheining dy't op fakânsje soe dit jier. Syn broer Ype van der Molen leit út wat dit foar him betsjut: "It is sa wichtich foar him, it is echt syn fakânsje. In wykje fuort, mar hy genietet der echt fan. Op dit momint kinne sy neat, de deibesteging leit stil. It is oars in hichtepunt yn it jier."

Hille mist syn famylje

Ype van der Molen hat der ek wol begryp foar. "It is net helber no, ik snap it ek wol. Mar ik hoopje dat TOF der takom jier noch wol is, want der is net in soad oanbod." Hy wit net oft syn broer Hille it al wit. "Ik sil moarn efkes mei him prate fia Facetime. De earste kear dat ik mei him belle wie heftich, hy mist syn famylje. Ik kin ek de rapportaazje oer him lêze, en dan stiet der dat hy tige drôvich is as hy ús digitaal sjoen hat. It is foar eltsenien ferfelend. It binne de lytse dingen, mar je misse it. It binne heftige tiden."

'De kening wol it net nije'

Hille begrypt de situaasje net. Dêrom hat syn broer Ype mar tsjin him sein 'dat de kening it net lije wol' dat de famylje op besite komt. "It is muoilik en yngewikkeld. Wy kinne sels ek net op fakânsje, mar binne wol frij. Miskien nimme wy him wol in dei mei nei in mearkesbosk of in flintertún."