It wurdt wer drokker op de diken: de provinsje wol witte wêrom

Yn Fryslân binne 45 mjitpunten op provinsjale diken dy't de ferkearsyntinsiteit mjitte. Neist dy mjitpunten komt de provinsje no mei in ekstra ûndersyk. Sa wolle se sjen hoe't de útbraak fan it coronafirus ynfloed hat op it thúswurkjen. As de coronatiid foarby is, sil de provinsje wer in enkête hâlde. Om sa te sjen oft de coronacrisis bliuwen ynfloed hat, bygelyks thúswurkje of it gebrûk fan de auto.