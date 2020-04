Friezen lykje iepen te stean foar enerzytransysje

Fia in online fragenlist wolle de partijen dy't belutsen binne by de RES útsykje hoe't ynwenners fan Fryslân tinke oer bygelyks de saneamde skjinne enerzjy. Sa'n twatûzen minsken ha oant no ta antwurden jûn op fragen hjiroer.

It docht bliken dat de measte minsken graach belutsen wurde wolle by plannen foar dy skjinne enerzjy in ús provinsje. De helte fan de respondenten seit him soargen te meitsjen oer it klimaat. Eltsenien kin de enkête noch oant 3 maaie ynfulle fia dizze webside.

De útkomsten fan de enkête sille meinaam wurde by it meitsjen fan de Fryske regionale enerzjystrategy foar de takomst. Dy sil beskriuwe hoefolle elektrisiteit Fryslân yn 2030 opwekt út wyn- en sinne-enerzjy.