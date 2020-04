Cambuur-petitie van 15-jarige Erjen is al meer dan 24.000 ondertekend

Petitie aanbieden

Het doel van Erjen is om de petitie aan te bieden aan de voetbalbond KNVB en er zo voor de zorgen dat het besluit dat SC Cambuur niet zal promoveren opnieuw wordt bekeken.

Erjen is 15 jaar en woont in Leeuwarden. Hij heeft de liefde voor Cambuur niet met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten gekregen. Net niet. Zijn vader heeft niets met voetbal, die is van de Formule 1. Met vrienden gaat hij wel naar Cambuur. Hij vindt het een mooie club, met name ook om de historie van de club. De link tussen het wapen van Cambuur en de familie Van Cammingha, een familie van adel uit de Middeleeuwen.