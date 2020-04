Brune float liedt de needklok: "We binne foaral dwaande mei annulearringen"

Soad fragen

Landman en Dijkstra binne oansletten by Friese Vloot, in koöperaasje dy't alle boekingen foar de skippers regelet. De wurksumens binne dêr bot feroare sûnt de coronakrisis. "We binne foaral dwaande mei annulearringen. Minsken ha in soad fragen oer harren boekings, dus we ha in soad kontakt mei elkenien", leit Sjouke van der Lei út. "It is in spannende tiid. We ha dit noch nea meimakke. We hoopje dat we it allegear troch komme, mei stipe fan de oerheid."