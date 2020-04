Wobbe van Seijen: "Sûnder muzyk wurdt it foar my hiel dreech om te libjen"

Sawol op Wobbe as de bewenners hat dizze brân in soad yndruk makke. "Ik ha ôfgryslik min sliept. It is in dei dy't je hiel gau ferjitte moatte", fertelt Wobbe. Op nûmer 14 siet Van Seijen syn platesaak en in doar fierder syn opslach. "Ik ha op nûmer 14 west, mar ik lûk it noch net om nei nûmer 16 te gean", fertelt Van Seijen emosjonearre.

Yn de opslach hie Van Seijen in grutte platesamling mei tal fan unike eksimplaren, guon sinjearre troch bekende artysten. Yn totaal sa'n fjirtich jier oan muzykhistoarje. De kolleksje wie fan grutte emosjonele wearde foar Wobbe. "Guon dingen wolst no net oan tinke, om't se bepaalde herinnerings by dy nei boppe bringe."

"Ik moast mysels derhinne slepe"

Doe't Wobbe it berjocht ûntfong dat der brân wie yn syn saak, koe er it net opbringe om fuortendaalks der nei ta te gean. "It ha de auto delsetten en earst in glês wetter naam, want myn mûle wie sa ferskriklik drûch. Doe bin ik der mei knikkende knibbels nei ta rûn, ik moast mysels derhinne slepe."