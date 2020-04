Hoe is it mei jo?

It coronafirus behearsket al in skoft ús libben. It liket wol asoft it yn de wrâld oer hast neat oars mear giet. We komme sa min mooglik by mekoar, we hâlde ús oan de oardel meter, waskje de hânnen omraak en wurkje safolle mooglik thús, dêr't ek de bern skoalwurk dogge. De fraach is, hoe lang hâlde we dit fol, wat betsjut it foar minsken en harren takomst.

It bringt ús by de fraach: Hoe giet it mei jo, dy en dus jim?!