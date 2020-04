Treinreizgers tusken Ljouwert en Meppel moatte op dit stuit rekken hâlde mei fertraging. Op it trajekt tusken It Hearrenfean en Akkrum hat in oanriding west. Der ride op dit stuit dêrom gjin treinen, mar de NS set bussen yn. Om 9.30 oere hinne soe de reguliere tsjinstregeling wer fan krêft wêze moatte.