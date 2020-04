Cambuur-petysje fan 15-jierrige Erjen al mear as 24.000 kear ûndertekene

Boargemaster Buma

Erjen krijt in soad reaksjes op de petysje. Sels de boargemaster fan Ljouwert twittere deroer. "Ik vond het mooi om te zien dat burgemeester Buma twitterde over de petitie". En wêrom in petsysje foar Cambuur én De Graafschap? "Ik vind dat als Cambuur promoveert dat dan De Graafschap dat ook moet. Zij staan ook ver voor."

FIFA 16

Stikem hie er al in bytsje hope op in feestje fan 'syn klupke' by de Aldehou wannear't syn Cambuur kampioen wurde soe. It mocht lykwols net sa wêze troch it útbrekken fan it coronafirus. As syn petysje net helpt dan sit der mar ien ding op foar Erjen. "FIFA 16 spelen. Doe siet Cambuur noch yn de earedifyzje en dan help ik ze naar de Champions League."