LIVEBLOG: Twa nije coronastjergefallen, fjouwer nije positive tests

TOF Vakanties, in ynstânsje dy't fakânsjes organisearret foar minsken mei in ferstanlike beheining, hat besletten alle fakânsjes dy't pland stiene yn de moannen july en augustus net trochgean te litten. De akkommodaasjes dy't se hierd ha, liene har net foar it hantearjen fan de oardel meter ôfstân. Dêrneist is ferfier mei meardere persoanen yn in minybuske no net tastien. Ek hat de organisaasje no net genôch frijwilligers om alles te fasilitearjen.

Minsken dy't in boeking dien hiene by TOF krije foarearst 70 persint fan harren jild werom. Hoe't it dêrnei ôfhannele wurdt, sjocht TOF noch nei.