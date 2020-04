Coronanijs fan 29 april: Twa nije coronastjergefallen, fjouwer nije positive tests

Senioarekoepel Osif en Zorgbelang hawwe in oplossing betocht dy't de iensumens in bytsje tsjingean moar: in telefoansirkel. Jan Kloosterman is it oansprekpunt: hy begjint de sirkel oan it begjin fan de dei en einiget 'm oan de ein ek wer. "Ik bin 80 en wenje ek allinnich. Net dat ik neat te dwaan haw, mar it is hiel goed," seit Kloosterman oer it beljen.

Kloosterman: "It is moai dat minksen harren ferhaal kwyt kinne. Mar ek minsken dy't ferlet fan wat hawwe, bygelyks ien dy't efkes boadskippen dwaan kin. Ik haw altyd aktyf west en haw yn in soad ferieningen sitten. Dus ik bin sels wol warber. Mar yn Fryslân is der in hiel grut part fan de âlderein net digitaal. Ek in soad dy't net goed lêze en skriuwe kinne. Dat ferjit men wolris."

Tankber wurk

Hy makket moaie dingen mei oan de telefoan, seit er. "Der wie in frou fan Ljouwert dy't bystân krige en it net sa rom hat. Har waskmasine wie stikken gien. Ik sei: dêr is yn Ljouwert in regeling foar, om wat ekstra jild te krijen. Ik haw har trochferwiisd nei de gemeente. Ofrûne sneon belle sy my op: 'Wat bin ik bliid, ik haw in nije waskmasine! En de gemeente hat it betelle. Myn wille kin net op.' Dat binne fan dy lytse dingen dy't je tsjinkomme. Dat is hartstikke tankber wurk."

Nico Smits fan It Hearrenfean hat in fisuele beheining en is ien fan de dielnimmers. "It is leuk dat der efkes kontakt is. Der ûntstiet in sirkel om't minksen wer efkes belutsen reitsje mei-inoar en fertelle wat harren dwaande hâldt. Hoe komme je de dei troch? Wat binne de plannen? Mar ek wol djippe gesprekken, oer bygelyks sykte."