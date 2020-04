Soarchmeiwurkers yn ferpleechtehuzen riede har ta op coronabesmettingen

Elly van Veen is ien fan de ferpleechkundigen fan wensoarchsintrum Anna Schotanus op It Hearrenfean. Sy hat de training in oantal wiken lyn al hân. "Ik haw dat as hiel noflik belibbe. Fansels hawwe wy as ferpleechkundigen ûnderfining mei besmetlike syktes. Mar COVID is wer hiel oars. It is in hiel werkenber firus, as jo it ien kear sjoen hawwe. Mar it hat sa'n grillich ferrin." Van Veen fernimt no ek dat der troch de trainingen in protte rêst weromkaam is by har kollega's. "Minsken kinne no al harren fragen stelle. En dat nimt soargen wei."