Cambuur nimt advokaat yn 'e earm om promoasjestriid

Segaar hat earder ek FC Twente bystien yn in juridyske striid tsjin de KNVB. "Vooralsnog houden we alle opties open en onderzoeken we gezamenlijk wat de meest kansrijke route naar rechtvaardigheid is. Waar het elkaar versterkt zullen we samen met De Graafschap optrekken in dit proces. Hier zal de komende dagen meer over bekend worden." sa is te lêzen op webside fan Sportklup Cambuur.